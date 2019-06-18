РИАМО - 18 июн. До конца текущего года из аварийного жилья в городском округе Рошаль переселят 110 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

«В 2019 в городском округе Рошаль планируется расселить 110 жителей, проживающих в 50 аварийных помещениях площадью свыше 2 тысяч квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Новостройка с квартирами для них возводится на улице Октябрьской Революции, вблизи дома №24. В настоящее время строители приступили к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

«Вручение ключей от квартир планируется в четвертом квартале 2019 года», – добавил Тагиев.

В рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2021 года в городском округе Рошаль планируется предоставить благоустроенные квартиры 363 жителям, проживающим в 149 аварийных помещениях площадью более 5,3 тысячи квадратных метров.