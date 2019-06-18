РИАМО - 18 июн. Победитель электронного аукциона обустроит сквер в Нижегородском районе Москвы до августа, начальная стоимость контракта составляет 5,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Сквер расположен по адресу: Подъемный переулок, дом 1. Согласно лотовой документации, обустроить территорию с прогулочными дорожками, цветочными композициями и игровыми площадками победителю предстоит до августа этого года.

«Город постепенно обустраивает все районы, создает для жителей комфортные места, где они могут прогуляться с детьми, покататься на велосипедах или самокатах, просто отдохнуть. В среднем на участие в процедурах на проведение работ по благоустройству скверов, парков выходят три компании», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В рамках работ по благоустройству победителю предстоит организовать развитую дорожно-тропиночную сеть, отремонтировав почти 2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, обустроить газонное покрытие. Украсят территорию сквера цветники с однолетними и многолетними растениями, для защиты которых будут установлены ограждения.

Также вся территория будет оборудована лавочками, урнами и прочими объектами малых архитектурных форм. На все выполненные победителем виды работ устанавливается гарантия качества. Начальная стоимость контракта составляет 5,8 миллиона рублей.

«Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 24 июня 2019 года. Заказчиком выступает ГБУ города Москвы «Жилищник Нижегородского района», – заключается в материале.