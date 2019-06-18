РИАМО - 18 июн. Девять автомобилей столкнулись на трассе М-8 в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сотрудники ГИБДД оформили административный материал по факту аварии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Во вторник в 18:45 на 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе произошло ДТП с участием девяти единиц автотранспорта, в том числе грузового автомобиля», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

По факту дорожной аварии сотрудники ГИБДД оформили административный материал.