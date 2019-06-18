РИАМО - 18 июн. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с представителями комитета физической культуры и спорта Одинцовского городского округа напомнили участникам велопробега о правилах дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В мероприятии приняло участие более 300 велосипедистов разной возрастной категории.

«Перед стартом автоинспекторы провели беседу с юными велосипедистами о важности использования защитной велоэкипировки, поговорили о навыках безопасного поведения на дороге и правилах пересечении проезжей части по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Для лучшего усвоения информации любителям велосипедных прогулок организаторы подарили тематические памятки и книжные закладки с заметками о дорожных правилах.