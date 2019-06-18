РИАМО - 18 июн. Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в столице с 20 июня по 8 сентября уже в третий раз, в рамках конкурса сады разобьют на 50 площадках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк доложил об итогах проведения фестиваля «Времена и эпохи», а также о проведении фестивалей «Цветочный джем» и «Москва-Париж-Москва».

«Профессиональный конкурс пройдет на 50 площадках, из них 42 в центре города и жилых районах. Кроме того, в пяти городских парках и на трех центральных площадях свои проекты создадут всемирно известные ландшафтные архитекторы. В жюри конкурса вошли профессионалы в области ландшафтного дизайна, среди которых Энди Стеджен (Великобритания), Йонас Эггер (Швейцария), Марио Боничелли (Италия), Таисия Вольфтруб (Россия)», — говорится в сообщении.

Концепцией конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна 2019 года стали сады постоянного цветения, а темой конкурсного задания – «Летние сады Москвы».

В 2019 году конкурс будет проводиться в шести номинациях, включая: пять профессиональных – «Большой выставочный сад» (200-400 квадратных метров), «Средний выставочный сад» (70-100 квадратных метров), «Малый выставочный сад» (30-50 квадратных метров), «Студенческий конкурс» (50-100 квадратных метров), «Ландшафтный проект на социальных территориях» (50-100 квадратных метров) и одну любительскую.

В новой номинации «Ландшафтный проект для социальных территорий» участвуют шесть садов. В «студенческой» номинации будут соревноваться студенты профильных учебных заведений.

«Главная особенность конкурса 2019 года заключается в том, что, по сути, он продлится все лето. Всего было подано 260 заявок, в финал вышли 42 проекта. Таким образом, 42 сада, спроектированные финалистами конкурса – дизайнерами из девяти стран мира: Грузии, Италии, Казахстана, Китая, России, Словакии, Уругвая, Франции и Финляндии, «расцветут» в Москве уже 20 июня. Для их создания используют 200 тысяч растений», — отмечается в сообщении.

Финал конкурса и подведение итогов состоятся в августе-начале сентября.

Впервые фестиваль «Цветочный джем» прошел в Москве в 2017 году. Тогда конкурсные сады и специальные проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города, а сам конкурс стал «Событием года» по версии VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре «Алароса».

В 2018 году темой фестиваля стали яркие цвета (bright colours). Общественные пространства во всех округах и районах столицы украсили более 1,5 тысяч выставочных садов. В ноябре 2018 года сразу три проекта этого фестиваля стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.