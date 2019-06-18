РИАМО - 18 июн. Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Владимир Зайцев и президент Торгово-промышленной палаты региона Игорь Куимов заключили соглашение о взаимодействии в рамках IX съезда ТПП Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Документ предусматривает сотрудничество в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства», – сказал министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан.

Стороны намерены приложить совместные усилия к привлечению российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, поддержке предпринимательства в регионе, укреплению и развитию межрегионального и международного сотрудничества с использованием инвестиционных возможностей Подмосковья.

Реализация соглашения, отметил министр, будет способствовать развитию региональной инфраструктуры поддержки инноваций с использованием механизмов государственно-частного партнерства, минимизации инвестиционных и коммерческих рисков, возникающих при реализации проектов, реализации и совершенствованию законодательства Московской области в сфере инвестиционного и инновационного развития.

Документ также предусматривает сотрудничество в совершенствовании механизма взаимодействия между органами государственной власти и субъектами предпринимательской деятельности.

В соглашении также говорится о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства услуг через АНО «АИР» в соответствии с утвержденными ТПП Московской области требованиями и интеграции информационных систем палаты с системами агентства, предназначенными для предоставления услуг.

Стороны будут сотрудничать в создании баз данных, необходимых для реализации инвестиционных и инновационных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки предпринимателей.