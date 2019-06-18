РИАМО - 18 июн. Госадмтехнадзор Московской области проверил 100 лагерей Подмосковья, специалисты проинспектировали детские площадки, области, предназначенные для мусора, а также объекты озеленения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Целью проверок было выявление нарушений в сфере благоустройства и принятие мер к их своевременному устранению. Основными направлениями надзора при проверке детских оздоровительных лагерей являются состояние ограждения, наличие люков на колодцах инженерных коммуникаций, состояние контейнерной площадки и вывоз мусора», – сказал начальник главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что инспекторы проверили состояние наружного освещения, чистоту территории, состояние зеленых насаждений и малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных конструкций, общее состояние зданий и сооружений.

По итогам проверок оперативно устранили 18 нарушений. Многие нарушения устранялись прямо в процессе проверки, отмечается в материале.