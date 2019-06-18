РИАМО - 18 июн. На юго-западном участке Большой кольцевой линии столичного метрополитена начал работу 15-й по счету тоннелепроходческий комплекс, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На БКЛ сегодня стартовал пятнадцатый щит – «Полина». Она пройдет 1,2 тысячи метров от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов», – написал мэр в Instagram.

Строительство и проектирование идет на всех участках Большой кольцевой линии московского метро, добавил он.

Длина Большого кольца метро составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. Запускают станции на Большой кольцевой поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

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