РИАМО - 18 июн. В восьми центрах занятости Московской области началось профориентационное тестирование людей предпенсионного возраста по инновационной методике, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На тестировании можно получить информацию о направлениях развития трудовой деятельности, профессиональных особенностях, а также о возможных вариантах трудоустройства и профессионального обучения с учетом полученных результатов.

«В современной экономике возраст не является ограничителем профессиональной деятельности. В Московской области почти все желающие трудиться получают такую возможность. Уровень регистрируемой безработицы по регионе составляет 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 1,1%, по Центральному федеральному округу – 0,7%», – заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она добавила, что регион сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов России.

Для участия в исследовании необходимо обратиться в следующие центры занятости населения: Балашихинский, Истринский, Королевский, Клинский, Одинцовский, Пушкинский, Серпуховский, Солнечногорский.