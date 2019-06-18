РИАМО - 18 июн. Совет Общественных организаций по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области направит результаты своей проверки по дела столичного педиатра, который делал детям фальшивые прививки и работал без лицензии в СКР для возобновления проверки по данному факту, говорится в сообщении пресс-службы совета.

«17 июня в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области завершились общественные слушания по «делу Ликунова». В ходе проверки общественников установлено, что Евгений Ликунов, не имеющий лицензии на частную медицинскую деятельность и подделывающий результаты детских анализов, уехал из Москвы и скрывается от правоохранителей», – отмечается в сообщении.

Отделением совета подтверждено, что Ликунов, хотя и действительно является по образованию педиатром, не имеет лицензии на частную медицинскую деятельность, вместо вакцин вводил детям физраствор, а результаты анализов подделывал.

В рамках проведения общественных слушаний установлено, что Ликунов скрывается как от Росздравнадзора, так и от представителей правоохранительных органов.

«Родители пострадавших от деятельности педиатра Ликунова намерены требовать через суд компенсацию за моральный ущерб и возмещение стоимости годичных договоров о наблюдении за ребенком, заключенных с недобросовестным врачом», – отметила председатель отделения совета Общественных организаций по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области Татьяна Абрамова.

По ее словам, материалы проверки, проведенной отделением в рамках общественного контроля, будут направлены в следственный комитет для повторного рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела против Ликунова по статьям 159 «Мошенничество», 171 «Незаконное предпринимательство» и 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».