РИАМО - 18 июн. В московском районе Кузьминки по программе реновации возведут жилой многоквартирный дом с отделкой из фасадного кирпича, в нем будет две секции переменной этажности - 10 и 13 этажей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Жилой дом строится по программе реновации по адресу: Волгоградский проспект, владение 163. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания. Завершить строительство мы планируем в следующем году», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом строится по индивидуальному проекту. Отделку фасадов выполнят из пиленного фасадного облицовочного кирпича в бежевых и коричневых тонах. Ниши для кондиционеров будут окрашены в бежевый цвет, что позволит обеспечить единый внешний стиль здания при его оборудовании сплит-системами.

В жилом доме будет 105 квартир (однокомнатных – 21, двухкомнатных – 64, трехкомнатных – 20). Общая площадь квартир составит 6,7 тысячи квадратных метров. Для инвалидов-колясочников оборудуют четыре специальных двухкомнатных квартиры. Ширина проходов в них также будет не меньше 2 метров. В пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером.

На первых этажах предусмотрено размещение нежилых помещений общей площадью 359,6 квадратных метра: помещение для консьержа, по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тысяча килограммов в каждой секции, колясочная и кладовая для уборочного инвентаря, технические помещения. Кроме этого, присутствует возможность организации центра информирования по переселению жителей.

Строящийся жилой дом имеет подземную автостоянку. Также оставить автомобили можно будет на парковочных местах придомовой территории.

Территорию вокруг дома благоустроят: во дворе будут игровая детская площадка и зона отдыха для взрослых. Установят спортивную площадку с размещением спортивного оборудования. Разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, установят малые архитектурные формы и устроят пешеходные дорожки.

«Всего в районе Кузьминки в программу реновации включено 287 домов общей площадью квартир 1 миллион 71,3 тысячи квадратных метра. Для реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из 15 стартовых площадок, работа по подбору новых продолжается. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, стоимость новых квартир по программе реновации будет выше стоимости жилья в расселяемых домах», — добавил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5173 дома.