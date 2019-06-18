РИАМО - 18 июн. Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» в столице посетили 5,7 миллиона человек, в его рамках работали 40 площадок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк доложил об итогах проведения фестиваля «Времена и эпохи», а также о проведении фестивалей «Цветочный джем» и «Москва-Париж-Москва».

«Летом 2019 года в рамках цикла «Московские сезоны» проводятся три масштабных городских фестиваля: «Времена и эпохи» и «Цветочный джем», которые давно знакомы и успели полюбиться москвичам и гостям столицы, и арт-фестиваль «Москва-Париж-Москва», который должен стать яркой новинкой сезона-2019. С 7 июня по 16 июня 2019 года в Москве в девятый раз прошел фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Его посетили 5,7 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В Москву приехали 2 тысячи реконструкторов из России, Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии. Всего в городе работали 40 фестивальных площадках. Четыре из них впервые открылись в Государственном историческом музее, музее Победы на Поклонной горе, историко-мемориальном музее «Пресня» и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

«Гости фестиваля могли совершить путешествие по 14 историческим эпохам Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времен. В ходе фестиваля были проведены 550 реконструкций сражений, выпущено более 7 тысяч стрел, сыграны 2 тысячи партий в игры различных исторических эпох, состоялись 490 выступлений музыкантов, проведены 400 исторических мастер-классов, в которых приняли участие 290 тысяч человек, более 400 тысяч прокатились на каруселях. Участниками фестиваля было отправлено 5 тысяч открыток, художники нарисовали 120 картин», — добавляется в сообщении.

Для гостей фестиваля провели 1040 бесплатных экскурсий по 21 маршруту. Более 33 тысяч человек побывали в гарнизоне «Римской империи в Тавриде», посмотрели на работу оружейника в «средневековой мастерской», посетили «стоянку хазарских воинов на Великом шелковом пути».

Одним из самых ярких событий фестиваля стал турнир святого Георгия, который прошел в Коломенском с 12 по 16 июня. В турнире приняли участие 12 реконструкторов из Австралии, Англии, Белоруссии, Канады, России и Франции. Они соревновались в четырех дисциплинах: джостинг (разделенные барьером рыцари скачут навстречу друг другу, цель состязания – сломать копье о щит противника или выбить его из седла), конное меле (групповые состязания), пешие поединки на двуручных мечах или топорах и упражнения с оружием (skill at arms).

Поединки конных и пеших рыцарей посмотрели 38 тысяч зрителей. Также для гостей площадки работала средневековая ярмарка с торговлей, аттракционами и угощениями.