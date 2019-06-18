РИАМО - 18 июн. В гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе наградили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она отметила, что в мероприятии приняли участие порядка 80 ребят из различных муниципалитетов региона.

«В этом году наши ребята показали достойные результаты: 11 победителей и 68 призеров. Ребята сражались по 24 предметам. Наибольшее количество побед по астрономии и географии. Сегодняшним мероприятием мы хотели еще раз отметить их высокий результат, поздравить и поблагодарить педагогов и родителей», – сказала Забралова.

По ее словам, в регионе всячески поддерживается олимпиадное движение школьников. Например, победители и призеры регионального этапа получают от области 27 тысяч рублей, призеры заключительного этапа – 100 тысяч рублей. В свою очередь победители заключительного этапа становятся обладателями 200 тысяч рублей.

Она подчеркнула, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева впервые с этого года учителя, подготовившие победителей или призеров всероссийской олимпиады школьников, получат по 100 тысяч рублей.

В завершении мероприятия ребята получили памятные подарки – планшетные компьютеры.