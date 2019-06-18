РИАМО - 18 июн. Международные соревнования по боксу прошли с 16 по 17 июня в Грозном, спортсмены из Московской области завоевали в рамках турнира две золотые награды и одну серебряную медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В весовой категории 52 килограмма обладателем золотой медали стал Василий Егоров, одержав верх над представителями Казахстана и Туркменистана», – отмечается в сообщении.

В категории 56 килограммов золото завоевал Овик Оганнисян. А в весовой категории 69 килограммов Андрей Замковой поднялся на вторую ступень пьедестала, уступив лишь сопернику из Казахстана.

«Международные соревнования – это всегда не только противоборство спортсменов. Это и налаживание межнациональных и межкультурных связей, обмен опытом. Медали подмосковных боксеров являются показателем того, что у них есть чему поучиться. Поздравляю спортсменов с их успешным выступлением», – добавил министр физкультуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.