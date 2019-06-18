РИАМО - 18 июн. Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, с 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», – сказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что в настоящее время в Вооруженные силы страны поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технической мысли.

«С 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%», – подчеркнул Шойгу.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин в прошлом году. В этом году он продолжил тему и отметил, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года, атомная подлодка-носитель для «Посейдонов» будет спущена на воду, началось серийное производство комплекса «Авангард».

Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут «ритмично, без сбоев, по плану».