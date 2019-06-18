РИАМО - 18 июн. На заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка были рассмотрены 76 объектов дорожного сервиса, в ходе мониторинга специалисты выявили нарушения содержании объектов и прилегающих территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Сотрудниками министерства в рамках имеющихся полномочий в апреле-мае проведен мониторинг объектов дорожного и придорожного сервиса на территории городских округов Дмитровский, Лобня, Мытищи (вдоль федеральной трассы А-104 (Дмитровское шоссе)), Долгопрудный, вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» (городские округа Бронницы, Котельники, Люберцы, Раменский).

«Особое внимание было уделено благоустройству объектов дорожного и придорожного сервиса, в том числе расположенных на вылетных магистралях. Рассмотрено 76 объектов дорожного сервиса, функционирующих в пяти городских округах Московской области: Долгопрудный, Воскресенск, Раменский, Котельники и Мытищи», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Все объекты и прилегающие к ним территории в той или иной степени не соответствуют требованиям закона Подмосковья «О благоустройстве в Московской области».

«По результатам МВК администрациям вышеуказанных муниципальных образований поручено провести мероприятия, направленные на приведение объектов и территорий в соответствие законодательству», – резюмировал Посаженников.