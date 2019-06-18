РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Спортсмен Сергей Агаджанян из Люберец перетянул тепловоз весом 33 тонны в рамках флешмоба «Русский характер», об этом он сообщил «РИАМО в Люберцах».

«18 июня на Московской железной дороге филиала ОАО «РЖД» завершился четвертый этап патриотического флешмоба экстремального силового шоу «Русский характер» «РосМолСпорт МО». В его рамках я перетянул отечественный тепловоз Ту-2 весом 33,5 тонны 1958 года выпуска. Одновременно надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра», – сказал Агаджанян.

Ассистировали спортсмену лидеры «РосМолСпорт МО» двухкратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев и Александра Горейда. Флешмоб направлен на популяризацию ЗОЖ и отечественного военно-промышленного комплекса.