РИАМО – 18 июн. Лайнер авиакомпании S7, на котором летел известный поп-исполнитель Филипп Киркоров вместе с детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту «Домодедово», в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Певец летел на этом самолете из Варны.

«Уже коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты сумели эту внештатную ситуацию вырулить в правильном режиме, совершили второй круг, и мы благополучно сели. Конечно, дети перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии, из Варны. Было не очень, конечно, приятно и комфортно», – заявил артист.

Киркоров поблагодарил экипаж лайнера за безопасную посадку.

«Но надо отдать должное профессионалам летчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно. Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», – дополнил певец.

По словам Киркорова, в настоящее время он находится в аэропорту.

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