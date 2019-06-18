РИАМО - 18 июн. В жилом секторе столицы не позднее 31 декабря должны создать условия для раздельного сбора мусора, для этого контейнерные площадки во дворах оборудуют отдельной емкостью для накопления вторичного сырья, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве».

«Постановление устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в городе Москве c 1 января 2020 года. Не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе города должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевых банок); иные виды отходов», — говорится в сообщении.

В этих целях места сбора отходов (контейнерные площадки) во дворах многоквартирных домов будут оборудованы отдельной емкостью для накопления вторичного сырья. Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Аналогичную систему введут в социальных учреждениях. Кроме того, проработают вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

«Для реализации нового порядка раздельного сбора отходов правительство Москвы поручило департаменту жилищно-коммунального хозяйства: обеспечить заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов в целях регулирования вопросов логистики обращения с отходами с учетом их раздельного сбора», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, поручено обеспечить информирование населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о правилах раздельного сбора отходов.

Новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Действующие в отдельных районах Москвы пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются. В дальнейшем опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в городе.