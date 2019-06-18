РИАМО – 18 июн. На летних каникулах учащиеся смогут присоединиться к образовательному проекту «Субботы московского школьника», ребята будут разбирать задания олимпиад по программирования на территории «ТемоЦентра», а музей истории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе предложат им поучаствовать в интерактивных экскурсиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Очередные бесплатные занятия проекта «Субботы московского школьника» пройдут 22 июня.

«Ребят ждут интерактивные экскурсии, им расскажут о работе ревизора и создании кодовых замков. В 10:00 в «ТемоЦентре» (1-й Зборовский переулок, дом 3) начнется мастер-класс «Математика будущих программистов». Лауреат московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Дмитрий Богданов вместе с ребятами разберет задания олимпиад по программированию и ГИА», – говорится в сообщении.

Московский центр развития кадрового потенциала образования (Авиационный переулок, дом 6) в 10:00 приглашает на «Английские каникулы».

«На практическом занятии педагоги вместе со школьниками составят словарь путешественника и поговорят на английском языке», – добавляется в сообщении.

В музее истории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (улица Миклухо-Маклая, дом 23) в 10:30 пройдет интерактивная экскурсия «Познавательный маршрут: каменная история Руси», а в 12:00 гостей ждет экскурсия «Экспедиция в страну геологов-первооткрывателей».

«Специалисты службы финансового контроля департамента образования и науки (улица Пресненский Вал, дом 1) прочтут лекцию, посвященную аудиту. На ней старшеклассников познакомят с профессией ревизора и аудитора, а также с системой финансового контроля. Начало в 11:00», – подчеркивается в сообщении.

Участников «Университетских суббот» в Московском техническом университете связи и информатики (Авиамоторная улица, дом 8А) познакомят с процессом разработки кодового замка с возможностью дистанционного управления. Начало в 11:45.

«В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова (улица Островитянова, дом 1, строение 7) всех желающих познакомят со специальностью косметолога. Начало в 12:00», – разъясняется в материале.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Ленинградский проспект, дом 51, корпус 1) проведет три деловые игры.

«В 10:00 начнется «Пропиарь свой бизнес», в ходе которой участники придумают пиар-кампанию для продвижения собственных проектов, в 11:40 – игра «Транзакция», направленная на повышение уровня финансовой грамотности учащихся, а в 13:20 – «Слияние или самостоятельность?», посвященная технологиям поглощения компаний», – дополняется на сайте.

О законах композиции и приемах работы фотографа с моделью расскажут на очередном мастер-классе в «ТемоЦентре» (улица Маршала Захарова, дом 14, строение 2) в рамках направления «ТВ-субботы». Начало в 12:00.

«Московский многопрофильный техникум имени Л.Б. Красина (улица Велозаводская, дом 8) продолжит цикл лекций об известных русских художниках-реалистах. Второе занятие из серии «Арт-суббот» будет посвящено творчеству мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи. Начало в 12:00», – поясняется в сообщении.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 проведет для школьников всех возрастов серию тренингов, практикумов и деловых игр, которые помогут им определиться с выбором будущей профессии.

«Полную программу проекта «Субботы московского школьника» можно найти на портале «Школа большого города». На занятия необходима предварительная регистрация», – заключается в сообщении.