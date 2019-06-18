РИАМО - 18 июн. Спортсмены из подмосковной баскетбольной команды «Гагарин» 20 июня сыграют в составе сборной России на Кубке мира по баскетболу 3х3, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международное соревнование стартовало во вторник и продлится до 23 июня. Из представителей Московской области на Кубок поехали Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Дмитрий Чебуркин и Александр Антониковский. Во вторник россияне встретились с командами Монголии и Украины, 20 июня состоятся игры против сборных Эстонии и Пуэрто-Рико.

«Баскетбол 3х3 – та дисциплина, которая в настоящее время набирает обороты. Приятно, что представители Подмосковья стабильно попадают в заявку национальной сборной России на матчи международного уровня. Баскетболисты «Химок» успешно выступают в Лиге наций, спортсмены из «Гагарина» сегодня начинают свой путь на Кубке мира», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что выступления на мировом уровне являются свидетельством высокого уровня спортсменов, говорят о том, что в Московской области грамотно выстроен тренировочный процесс.

«Условия, созданные в нашем регионе, позволяют готовить спортсменов, которые впоследствии становятся одними из самых востребованных в стране», - заключил министр.