РИАМО - 18 июн. В Солнечногорске 1 июля стартует прием заявок на участие в конкурсе «Образец для подражания», в ходе которого определят самый лучший, красивый и оригинальный двор, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Конкурс проводится по инициативе жителей округа при поддержке главы муниципалитета Владимира Слепцова. Подать работы можно по четырем номинациям: образцовый двор, образцовый подъезд, образцовый частный дом, образцовый населенный пункт и образец для подражания (наибольшее количество победителей, сосредоточенных в одном населенном пункте)», – отмечается в сообщении.

Подать заявки можно до 15 июля. В качестве примера красивого и оригинального двора администрация отмечает уникальных дендропарк в деревне Голубое. На площадке возле дома жители посадили около 70 видов многолетних кустарников и деревьев.

«Такие конкурсы – замечательная возможность для жителей проявить инициативу и реализовать интересные проекты. С 16 июля по 22 августа выездная комиссия будет проверять и оценивать заявки конкурсантов. Награждение победителей состоится 24 августа в День Солнечногорска», – дополнил заместитель главы администрации городского округа Рушан Мирсадеров.

Подать заявку могут сами жители, или уполномоченные лица территориального управления администрации муниципалитета в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу до 16:00 часов.

В прошлом году в городском округе выбрали лучшие подъезды. Среди оригинальных проектов – подъезд, украшенный изображениями героев мультфильмов.