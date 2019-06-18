РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах открылся реконструированный общественный центр, на его базе создали свыше 200 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Согласно обращению губернатора Московской области на ближайшие пять лет, одной из основных потребностей 80% жителей Подмосковья является создание рабочих мест и хорошей зарплаты. После реконструкции здания в поселке Томилино городского округа Люберцы общее количество рабочих мест увеличится до 218», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Здание функционирует по принципу сервис-центра. В нем располагаются центры медицинской, юридической, нотариальной поддержки, места для занятия спортом и многое другое.

Застройщиком объекта общей площадью 11 тысяч квадратных метров выступило ООО «Весна». Объем инвестиций в проект составил 64 миллиона рублей.