РИАМО - 18 июн. Социальная сеть Instagram работает со сбоями, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

«Есть сбой в Instagram от 18 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, 59% пользователей отметили проблемы с загрузкой, 21% не могут войти в свой личный аккаунт, с веб-версией проблемы наблюдаются у 20% юзеров.

Технический сбой наблюдается в США и Европе, а также в России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге.