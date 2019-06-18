РИАМО - 18 июн. Около года назад хирурги Раменской центральной районной больницы (ЦРБ) начали проводить чрезкожное удаление камней из почек, когда через маленький прокол удаляются образования больших размеров — за это время хирурги выполнили почти 80 таких операций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Пользуясь этим методом, позволяющим снизить вмешательство в организм, удалили рецидивный камень левой почки у 60-летней пациентки. Ранее, около года назад, врачи выполнили ей аналогичную операцию.

«Недавно по результатам компьютерной томографии был выявлен рецидивный коралловидный конкремент размером порядка 4 сантиметров, который полностью занимал чашечно-лоханочную систему. Нашим хирургам удалось при помощи эндоскопического доступа избавить пациентку от камня полностью», - сказал главный врач Раменской больницы Андрей Фадеев.

Он отметил, что конкремент был фрагментирован и измельчен непосредственно в чашечно-лоханочной системе и последовательно извлечен из организма женщины. Операция прошла успешно, прокол составил всего 1,5 сантиметра. Женщина идет на поправку, реабилитационный период составляет всего три дня.

Такие операции в больнице выполняются регулярно — благодаря профессионализму врачей Раменской ЦРБ и высокой технической оснащенности урологического отделения. Лечение проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.