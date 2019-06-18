РИАМО - 18 июн. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве отца, направила жалобы председателю Следственного комитета РФ Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает «Интерфакс».

Четырнадцатого июня трем сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца в окончательной редакции. Им грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

«Наши подзащитные являются жертвами жестокого насилия и циничной безнаказанности и не могут быть привлечены к ответственности за убийство по предварительному сговору. На данный момент никем не оспаривается, что девушки жили в условиях, когда каждая из них постоянно испытывала угрозы собственной жизни и жизни своих сестер», - говорится в заявлении адвокатов Алексея Липцера, Алексея Паршина и Ярослава Пакулина.

Они добавили, что, проживая в условиях относительной изоляции, сестры были уверены в невозможности получить помощь, что делало их ситуацию безвыходной.

Адвокаты подчеркнули, что будут настаивать на полной невиновности осужденных сестер. Защита особенно подчеркивает, что девушки находились в ситуации необходимой обороны.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна.

Следствие установило, что девушки, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу.