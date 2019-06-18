РИАМО - 18 июн. Настоящий праздник-фестиваль «Люди будущего» для детей Подмосковья прошел в «Детском наукограде» под Клином, мероприятие стало продолжением интерактивной программы «Безопасный газ» и нацелено на обучение безопасному пользованию газом в быту, а также на профориентацию молодежи, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Мособлгаз» проводит летние обучающие программы для детей шестой год подряд при поддержке правительства Московской области. В 2019 году «Мособлгаз» предоставил 300 путевок в «Детский наукоград» для детей Подмосковья. Здесь отдохнут победители районных и областных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Обучающая программа «Безопасный газ», которая проводится в детских лагерях, отлично зарекомендовала себя как площадка для повышения безопасности пользования газовыми приборами. За прошедшие пять лет более 1700 детей из 12 районов Подмосковья получили бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он уточнил, что программа позволяет ребятам обучаться безопасному пользованию газом в быту, реализовывать собственные тематические проекты, всесторонне развиваться.

Ярким акцентом программы фестиваля стала открытая площадка технопарка с участием спецтехники от «Мособлгаза». Ребята ознакомились с деятельностью технических служб компании: они сами заводили генератор, нарезали резьбу, накладывали бандаж на элемент трубы. Там же сотрудники «Мособлгаза» демонстрировали свои навыки в управлении краном-манипулятором и экскаватором.

Самой технологической стала площадка «Умные дома будущего Подмосковья», на которой состоялась презентация тематических проектов, созданных детьми под патронажем молодых сотрудников «Мособлгаза».

«Дома будущего вызвали огромный интерес у всех участников фестиваля – многие элементы были запрограммированы самими ребятами. Каждый «умный дом» представлял собой реальный город Подмосковья. При этом дизайн домов, придомовой и парковой территорий удивил необычными решениями и креативом», – отмечается в материале.

Участники фестиваля смогли попробовать себя в роли блогеров, поучаствовать в газовых эстафетах, в конкурсе рисунков, узнать принцип работы газовой котельной и многое другое. Самые активные получили звание амбассадоров газовой безопасности. Интересный факт – пройдя обучение в «Детском наукограде», старшие ребята смогут потом проводить обучение по программе «Безопасный газ» для младших.

До конца лета «Детский наукоград» посетят 1,2 тысячи детей. По бесплатным путевкам от «Мособлгаза» в лагере отдохнут дети из Балашихи, Реутова, Коломенского городского округа, Луховиц, Дедовска, Красногорска, Дмитровского городского округа, Яхромы, Сергиево-Посадского городского округа, Ногинска, Павловского Посада, Одинцовского городского округа, Наро-Фоминского городского округа, Подольска, Ступина и Раменского городского округа.