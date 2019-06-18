РИАМО - 18 июн. С начала года 20653 жителя Москвы сделали бесплатные профилактические прививки против переносимого клещами вируса энцефалита, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, <…> проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 20653 человека, из них 7075 – дети», — говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Москве от клещей обработано 1766 гектаров территорий. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях (перед началом каждой смены), детских дошкольных организациях и зонах отдыха.

«С апреля по октябрь энтомологами обследуются парки и лесопарки на наличие иксодовых клещей. Собранных в лесопарках клещей исследуют в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» с целью обнаружения возбудителей инфекций. По всем случаям выявления клещей на лесопарковой территории, балансодержателям данной территории, даются предписания на акарицидную обработку», - отмечается в материале.

Пункт по приему и исследованию клещей открыт в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы по адресу: Графский переулок, 4, корпуса 2, 3, 4. С начала сезона в лабораториях исследовано около 13 тысяч насекомых. Ни в одном из них не обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита, ДНК возбудителя клещевого боррелиоза обнаружена в 13% случаев.

В целом количество обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает средний показатель. Обычно присосавшихся клещей находят после выездов за город, в новой Москве, посещения лесопарковых зон, а также при туристических поездках в другие страны. На прошедшей неделе зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза, связанный с присасыванием клеща на территории Москвы (лесопарк «Лосиный остров»).