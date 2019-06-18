РИАМО - 18 июн. Хлебокомбинат в подмосковном Сергиевом Посаде работал в убыток с момента банкротства контрагента – торгового дома «Настюша», который задолжал предприятию около 120 миллионов рублей, сообщил директор хлебокомбината Сергей Крыжевский.

С января по июнь текущего года руководство хлебокомбината не выплачивало заработную плату сотрудникам. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил зампреду правительства региона Вадиму Хромову разобраться в ситуации с задолженностью и решить данный вопрос в интересах людей.

«Раньше предприятие работало с одним контрагентом, это был торговый дом «Настюша». С декабря месяца торговый дом вошел в стадию банкротства, задолжал порядка 120 миллионов рублей предприятию, и мы лишились его сбыта. Постепенно с декабря месяца мы наращивали сбыт, подключали частные торговые точки. В сети, к сожалению, нас не пускали, никто не хотел видеть. Предприятие работало в убыток <…>. В части выплаты долгов за энергоресурсы <…> где-то надо было минусовать, и образовался такой долг», — сказал Крыжевский.

Он добавил, что 6 мая на заводе отключили газ, 10 мая отключили электроэнергию, после этого началась длинная и плодотворная работа по решению этой проблемы.

«Хочется выразить благодарность правительству Московской области, потому что благодаря их поддержке нам удалось договориться с энергосбытовыми компаниями и перезаключить договоры, <…> и запустить газ, свет и воду. На днях должны все это подключить, и с понедельника предприятие выйдет на плановую мощность», — отметил Крыжевский.

Он отметил, что с начала мая с завода уволились всего три человека.