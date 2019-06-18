РИАМО – 18 июн. Согласно данным Росстата, цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, в апреле этот показатель повысился на 0,2%, сообщает РИА Новости.

«Производители бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%. Цена на сырую нефть, в свою очередь, выросла на 4,5%», – говорится в сообщении.

Цены на топливо существенно выросли весной 2018 года. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля. Тогда правительство приняло несколько экстренных мер – власти снизили акцизы и отказались от их планового роста.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.