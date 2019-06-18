РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июн. Врачи в Подольске применят новые технологии в лечении заболеваний нервной системы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

«Новые технологии в лечении больных смогут применить врачи Московской областной детской больницы в Подольске. Сегодня (18 июня – ред.) главный врач учреждения Юрий Климов принял участие в работе XI Всероссийского съезда неврологов и IV конгресса Национальной ассоциации по борьбе с инсультом», – говорится в сообщении.

В работе съезда и конгресса принимали участие ведущие российские и зарубежные неврологи из России, СНГ, Европы, Северной Америки, Австралии. Научно-практическая программа посвящена целому ряду вопросов, связанных с диагностикой и лечением неврологических заболеваний, реабилитацией на восстановительных этапах и профилактикой.

«Подобные мероприятия позволяют обмениваться профессиональным опытом с коллегами из других субъектов России и даже других стран. Главная задача подобных мероприятий – это улучшение качества оказания медицинской помощи, рост профессионального мастерства специалистов. По итогам встреч новые технологии в диагностике и лечении заболеваний нервной системы будут внедрены в работу врачей неврологического отделения, которое не так давно открылось в нашей больнице», – сказал Климов.