РИАМО – 18 июн. Автопробег поисковых объединений Московской области «Помним имя твое, солдат!» стартует 19 июня, мероприятие проведут накануне Дня памяти и скорби, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«50 представителей поисковых отрядов, входящих в состав уполномоченных общественных объединений Московской области, колонной из 12 машин с 19 по 22 июня совершат автопробег «Помним имя твое, солдат!». Участниками автопробега совместно с другими представителями поисковых отрядов, молодежными активистами и волонтерами муниципальных образований Московской области в местах остановок будут проводиться памятные мероприятия с последующим проведением работ по благоустройству воинских захоронений и памятников», – отмечается в сообщении.

Завершится автопробег 22 июня в деревню Льялово городского округа Солнечногорск перезахоронением останков павших защитников Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ 2018 - 2019 годов, пояснила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Маршрут участников акции будет пролегать через городской округ Электрогорск, Богородский городской округ, городской округ Черноголовку, Пушкинский городской округ, городской округ Мытищи, Дмитровский городской округ и городской округ Солнечногорск.

Организатором автопробега являются Главное управление социальных коммуникаций Московской области совместно с общественными объединениями, уполномоченными на проведение поисковой работы в 2019 году по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории региона, а также администрации муниципальных образований Подмосковья, по территориям которых проходит автопробег.