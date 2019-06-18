РИАМО - 18 июн. В Красногорске состоялся IX съезд Торгово-промышленной палаты (ТПП) Московской области, стратегическим партнером мероприятия выступил банк «Возрождение», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Основная задача мероприятия – реализация приоритетных направлений деятельности ТПП региона в связи с исполнением региональных и федеральных программ в рамках национальных проектов РФ.

«В панельной дискуссии приняли участие министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина, депутат Государственной думы Оксана Пушкина и другие представители федеральных ведомств», - говорится в сообщении.

В рамках дискуссии представители власти, финансовых структур и бизнеса Подмосковья обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса.

«Для банка «Возрождение» работа с малым и средним бизнесом всегда была приоритетным направлением. Организуя работу с предпринимателем, банк выступает как центр компетенций: здесь владелец бизнеса может получить полный комплекс услуг, финансовые консультации, возможность получения кредитных средств на развитие бизнеса по ставкам ниже рыночных», – подчеркнула Шабунина.

Банк активно участвует во всех государственных программах, нацеленных на стимулирование роста экономики страны, – корпорации МСП, Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других. «Возрождение» входит в перечень уполномоченных банков, предлагающих льготные кредиты для бизнеса по ставке не более 8,5% в рамках программы Минэкономразвития России.

Кроме того, более 20 лет банк и Торгово-промышленную палату Московской области связывают тесные партнерские отношения. С 2013 года сотрудничество подкреплено соглашением.

Весной этого года правительство Московской области в рамках национального проекта поддержки МСБ и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева анонсировало создание центров «Мой бизнес» в 10 городах области. Центры объединят на одной площадке все имеющиеся на территории Московской области организации и институты, созданные для поддержки МСБ.

«Возрождение» станет одной из площадок проекта «Мой бизнес». В ближайшее время такой центр на базе банка откроется в Люберцах. Уже в июне планируется открытие центров «Мой бизнес» еще в трех подмосковных городах.