РИАМО - 18 июн. Свыше 350 тысяч организаций работают на территории Московской области, ежегодно число предпринимателей в регионе увеличивается на 10%, сообщил журналистам во вторник министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.

«На сегодняшний день в Московской области более 350 тысяч организаций – это ИП, ООО, АО, то есть любые формы собственности. Из них большая часть малый и средний бизнес, но драйвером являются средние предприниматели. Пока в Московской области предпринимательство растет на 10% в год», – сказал Ан.

Он отметил, что ежегодно в регионе создается около 50 тысяч новых рабочих мест.

«У нас динамика опережающая. Сказывается, во-первых, инфраструктурная развитость. Во-вторых, за предыдущие пять лет наработана инфраструктура, сервис, система поддержки. Отточены меры поддержки. Сейчас мы видим, что это дает эффект», – добавил Ан.

Во вторник в доме правительства Подмосковья состоялся IX съезд Торгово-промышленной палаты Московской области. В мероприятии приняли участие министры и представители министерств Подмосковья, главы муниципалитетов, представители бизнес-сообщества и представители Торгово-промышленных палат из России.