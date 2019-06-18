РИАМО - 18 июн. Задолженность хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде за коммунальные услуги составляет около 8 миллионов рублей, на предприятии также задолжали крупную сумму по зарплате сотрудникам, возобновить работу завод должен в начале следующей недели, сообщил глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев.

С января по июнь текущего года руководство хлебокомбината умышленно не выплачивало заработную плату сотрудникам. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил зампреду правительства региона Вадиму Хромову разобраться в ситуации с задолженностью и решить данный вопрос в интересах людей.

«На сегодня цель одна – предприятие должно работать, есть реальный план, реальные шансы его опять перезапустить, мы уверены, что это будет сделано на следующей неделе. Наша задача – проконтролировать те обещания, которые руководство предприятия дало, что первые выплаты по сокращению (долга – ред.) по заработной плате, по выплате зарплаты текущей должны осуществиться в четверг и пятницу. Мы должны проконтролировать и помочь запустить предприятие с понедельника-вторника», — сказал Токарев.

Он добавил, что на территории муниципалитета подготовят рынок сбыта, который был до остановки предприятия.

«Мы берем на себя ответственность за наших жителей - помочь им решить их личностные вопросы, которые у них могли возникнуть или возникли за тот период, когда они находились на работе, но не получали положенную заработную плату», — подчеркнул Токарев.

Он добавил, что за 4 месяца задолженность по зарплате составила около 16-18 миллионов рублей.

«За коммунальные услуги – это около 8 миллионов рублей, есть задолженности ресурсникам – «(Газпром – ред.) межрегионгаз Москва», «Мособлгаз» и «Мосэнергосбыт», то есть транспортировка газа, поставка газа и электричество, основные ресурсники, за счет которых предприятия в принципе работают», — пояснил глава муниципалитета.

По его словам, руководители предприятия договорились о рассрочке. Пройдет встреча с инвесторами, на которой расскажут о ситуации на заводе и о том, что сотрудники готовы приступить к работе.