РИАМО – 18 июн. Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин, его брат Кирилл и экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отправятся поездом в колонию одной из ближайших к Москве областей, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», – сказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз в ходе прямой телефонной линии.

Он подчеркнул, что колония будет определена после получения документов, также пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии.

Кроме того, Мороз заявил, что Кокорин и Мамаев будут этапированы железнодорожным транспортом.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Спортсмены были осуждены за хулиганство и побои.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.