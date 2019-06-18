РИАМО - 18 июн. С 28 по 30 июня, в дни проведения открытых мероприятий форума «Армия», на Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать дополнительные электропоезда, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Для удобства пассажиров назначили 41 дополнительный электропоезд: 19 – на Белорусском и 22 – на Киевском направлениях. Гости форума смогут доехать до станций «Голицыно», «Кубинка-1» или «Селятино» и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами», – отмечается в сообщении.

Также в дни массовых мероприятий форума компания откроет дополнительные каналы продажи проездных документов на Белорусском и Киевском вокзалах, станциях «Фили», «Беговая», «Голицыно», «Кубинка-1», «Селятино» и «Алабино».

Сотрудники компании помогут гостям форума найти места стоянки автобусов, которые довезут их до места проведения мероприятий. Для удобства пассажиров на станциях также установят информационные баннеры и указатели.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Оно доступно в AppStore и Google Play.

С 29 по 30 июня на аэродроме «Кубинка», полигоне «Алабино» и в культурно-выставочном центре «Патриот» пройдут открытые мероприятия форума «Армия». Узнать подробную программу и приобрести билеты можно на сайте форума.

Кроме того, на сайте Минобороны РФ можно посмотреть информацию о форуме в посвященном ему разделе.

«В дни проведения мероприятия для посетителей сайта будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, основных событий мероприятия и динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Для освещения событий форума в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег – #Армия2019», – заключается в пресс-релизе.