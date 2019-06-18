РИАМО - 18 июн. Лидером по строительству монолитных домов, наряду с панельными, в Подмосковье является Ленинский муниципальный район, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Абсолютным лидером в строительстве монолитных домов, наряду с панельными, является Ленинский муниципальный район с общей площадью 105 тысяч квадратных метров. Далее идут Люберцы и Котельники», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Так, 85% домов в Подмосковье строится из монолитного железобетона, 15% – из сборного (панельные дома). При этом монолит дает более широкие возможности для воплощения задумок архитекторов. Шаг колонн у этой технологии почти в два раза больше, поэтому, в отличие от панели, монолитная технология предоставляет безграничный выбор планировочных решений.

Один этаж монолитной застройки строят в среднем за шесть дней. На возведение каркаса уходит около трех месяцев.