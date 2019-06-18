РИАМО – 18 июн. Муниципальный форум «Управдом» прошел в здании Дворца спорта «Борисоглебский» в городе Раменское, в рамках мероприятия с жителями обсудили осуществление текущего ремонта подъездов и регулирование работы регоператора ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В форуме приняли участие заведующий территориальным отделом №14 Госжилинспекции Подмосковья Федор Балицкий, замглавы администрации муниципалитета Виталий Чехов, представители совета депутатов района и городского поселения Раменское, общественной палаты, Раменской городской прокуратуры, Госадмтехнадзора Московской области, регоператора по обращению с ТКО, ООО «МособлЕИРЦ», местных управляющих организаций.

«Управдом» прошел в формате диалога между неравнодушными жителями, посетившими мероприятие, и участниками форума, которые старались дать максимально исчерпывающие ответы на все вопросы, интересовавшие присутствующих», – говорится в сообщении.

В процессе мероприятия Балицкий ответил на все вопросы, интересовавшие присутствующих.

«Основные вопросы касались проведения подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов, осуществления текущего ремонта подъездов, оптимизации взаимодействия с советами многоквартирных домов, регулирования работы регионального оператора ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» на территории Раменского горокруга», – перечисляется в материале.