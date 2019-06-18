РИАМО - 18 июн. С начала июня на столичных водоемах спасено 29 человек, всего с начала года спасатели помогли более 50 людям, сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

«Первые дни июня принесли возрастание количества происшествий на водных объектах. На сегодняшний день наши спасатели спасли 29 человек только с начала июня. А всего с начала года спасен 51 человек. За аналогичный период в прошлом году было спасено 30 человек. Люди с приходом жары стремятся к водоемам», — сказал Ежов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в этом году в Москве определено 12 зон отдыха с купанием. На данный момент открыты девять. Именно из-за нехватки пляжей многие москвичи посещают зоны отдыха, где купаться запрещено, тем самым подвергая себя опасности.

В 17 парках Москвы есть места отдыха у воды с бассейнами. Искупаться и позагорать можно в том числе в парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», «Кузьминках».