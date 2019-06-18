РИАМО - 18 июн. В Зеленограде демонтировали самовольно построенное здание поста охраны, которое находилось по адресу: 3-й Западный проезд, владение 8, строения 1,2, говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

На земельном участке, предоставленном под размещение производственных зданий, самовольно было возведено нежилое строение – пост охраны. Разрешение на строительство строения поста охраны не выдавалось, земля под строительство не выделялась.

«Арендатором нарушены особые условия договора аренды, согласно которым строительство новых зданий и сооружений, размещение временных сооружений, а также проведение работ по реконструкции с изменением функционального назначения и увеличением общей площади здания, может проводиться только после внесения платы за право аренды незастроенной части земельного участка», – объяснил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Органами исполнительной власти приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка, самострой ликвидирован.