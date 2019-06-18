РИАМО - 18 июн. Жители и гости Московского региона могут поболеть за сборную России по конному спорту, которая будет бороться за путевку на Олимпиаду-2020 на «Токийском туре» в Дмитровском городском округе, сообщила генеральный директор спорткомплекса MaximaPark Елена Базилева.

«Билеты можно приобрести у наших партнеров Kassir.ru, Concert.ru и «Рамблер-касса». И билеты могут быть куплены непосредственно на площадке в день проведения мероприятия. Средняя цена билета – 250 рублей», - сказала Базилева.

Турнир «Токийский тур» пройдет в конноспортивном комплексе Maxima Rark в деревне Горки Сухаревские Дмитровского городского округа. Соревнования проведут в двух олимпийских дисциплинах: турнир по выездке пройдет с 20 по 23 июня, по конкуру – с 27 по 30 июня.

По итогам «Токийского тура» команды-победители в каждой дисциплине получат лицензии на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио в 2020 году. За победу будут бороться 12 команд.