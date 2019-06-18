РИАМО - 18 июн. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «Навигатор-Т» на нарушение закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Навигатор-Т» на действия (бездействие) министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области путем проведения электронного аукциона на закупку газодымозащитных комплектов.

«Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Навигатор-Т» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Суд отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.