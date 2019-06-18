Есть продавцы, которые торгует здесь годами. К ним относятся перекупщики раритета, занимающие целые павильоны у входа. Здесь можно разжиться настоящими редкостями, в том числе из Европы. Мы забрали с собой музыкальную шкатулку-сигаретницу за 1000 рублей и бутылочку из-под немецкого бальзама за 200. Торговаться продавцы отказались – и так дешево отдавали.