© РИАМО
, Александр Манзюк
Блошиная ярмарка «Левша» в Химках считается крупнейшей и старейшей барахолкой Московского региона. Рынок неоднократно переезжал, пока в 2011 году не обосновался у платформы Новоподрезково. Корреспонденты РИАМО прошлись по знаменитой «блошке» и узнали, зачем сюда приезжают покупатели.
© РИАМО
, Александр Манзюк
За 195 лет «блошинка», которая, как утверждается на официальном сайте ярмарки, ведет свою историю еще с легендарной Хитровки, не потеряла своего колорита.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Это настоящий музей под открытым небом. Солдатские ордена здесь лежат рядом со старыми игрушками и брошами, портсигары – с карманной шарманкой, а спортивные костюмы из 90-х висят на фоне антикварных буфетов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Хотя барахолка работает каждые выходные с 7 до 19 часов, постоянные покупатели знают – лучше приезжать до двух часов дня, когда на прилавок попадают самые уникальные вещи.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Торговцев ярмарки можно разделить на барахольщиков с ненужными вещами «из дома» и антикваров, предлагающих раритеты, вроде конвертов с письмами военного времени, табакерок ручной работы и старинной мебели. Кому-то редкости достаются по наследству, а кто-то перекупает их у коллекционеров, на российских и заграничных блошиных рынках.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Еще две категории – реставраторы антиквариата и ремесленники с хендмейдом – бронзовыми фигурками, резьбой по дереву, плетеными вещицами из бисера и пр.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Дневная выручка торговцев, как в лотерее, зависит исключительно от везения и может составить от 1000 до 20 000 рублей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Есть продавцы, которые торгует здесь годами. К ним относятся перекупщики раритета, занимающие целые павильоны у входа. Здесь можно разжиться настоящими редкостями, в том числе из Европы. Мы забрали с собой музыкальную шкатулку-сигаретницу за 1000 рублей и бутылочку из-под немецкого бальзама за 200. Торговаться продавцы отказались – и так дешево отдавали.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Найти здесь можно все, что угодно: от старых игрушек и поношенных кед до антикварной мебели, старинных монет и сервизов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Трендов на блошином рынке нет. Главное, за чем сюда стоит ехать – фарфор и хрусталь, винил, винтажная одежда и мебель.
© РИАМО
, Александр Манзюк
По словам заместителя управляющего рынком Андрея Кириленко, для продавцов, которыми в основном являются пенсионеры, предусмотрены разные категории торговых мест. «Самое бюджетное за столом стоит от 50 до 200 рублей в сутки, на земле – от 200 до 300, а самое дорогое – с автомобиля – 1000 рублей» - рассказывает он.
© РИАМО
, Александр Манзюк
У каждой вещи, попадающей на «Левшу» есть своя история, которой с удовольствием поделятся продавцы. А уж верить им или нет – выбор покупателя.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Вот, например, лисье манто актрисы, сбежавшей в Америку. Бывают даже светильники от Тиффани. Цена договорная», - заявляет накрашенная блондинка, к которой то и дело подходят покупатели узнать стоимость.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Другой продавец в потертой кепке рассказывает, что вещи достались ему по наследству. «Эти печатная машинка и аккордеон прошли войну, их мой дед-полковник вез из Германии. Отдам по дешевке – все по 7000 тысяч!».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Прихватив с собой 30 тысяч рублей, есть шанс приобрести «усадебный» фарфоровый сервиз. Например, чашку середины 19 века с завода братьев Корниловых или мейсенский фарфор.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В лавке тверских кладоискателей - старинные монеты 15-18 века. Их выкапывают в лесах и ищут в заброшках. «Это даже продавать нельзя, слишком ценно с исторической точки зрения! Поэтому каждая монета по 3000 рублей», - противоречит себе продавец.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Без торга покупки на блошке не обходятся – это целое искусство, необходимое чтобы не уйти с пустыми карманами. Зачастую цену продавцы называют наобум, оценивая внешний вид покупателя.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Торговаться лучше до последнего: вещь за 100 рублей могут спокойно продавать за тысячу. При этом некоторые торговцы принципиально не сбивают цену.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Цену можно сбить за дефекты, например, сколы или вмятины. Кроме того, у 90% продавцов нет сертификатов подлинности товара. Единственный способ отличить подделку от оригинала – это гравировка. В крайнем случае, стоит погуглить в Интернете.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Покупатели здесь всех возрастов – от подростков, ищущих модную ретро-вещицу, до пенсионеров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Закупаются на «Левше» и сотрудники киностудий, коллекционеры, а также желающие приобрести диковинный подарок, который не найти в магазинах.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Я приехал впервые в поисках редких пластинок Led Zeppelin и пока прицениваюсь. Выбор неплохой: кроме винила от «Мелодии» можно отыскать и зарубежку», - поделился стильный молодой человек в очках-леннонах.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Для неподготовленного зеваки это всего лишь кучи старого хлама, в котором сложно сориентироваться. Однако многие ездят сюда целенаправленно и регулярно.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Я выбираюсь сюда каждые выходные, а ищу игрушки из киндеров-сюрпризов в свою коллекцию. Могу оставить за визит до 5000 рублей», - рассказала одна из покупателей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Среди посетителей «блошинки», блуждающих между рядами, встретился врач лет 40 в поисках старинных медицинских инструментов. «Приезжаю примерно раз в месяц. В основном меня интересуют скальпели, колбы и старая медтехника. За годный набор таких вещиц можно выложить и 30 000 рублей», - отметил он.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Регулярно бывают на «Левше» и туристические группы из Китая и Европы, а иногда, если верить завсегдатаям, заезжают знаменитости. Например, сюда заглядывал художник Никас Сафронов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Настоящим поводом для гордости, по словам заместителя управляющего рынком, стал визит голливудского актера Кристофера Ллоида из фильма «Назад в будущее».
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