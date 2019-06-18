РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания обсудил с жителями микрорайона Новый Свет вопросы благоустройства парковой зоны на Солнечной улице, в текущем году там планируется разместить спортивные турники и дополнительно обустроить набережную, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В совещании по благоустройству общественных территорий вдоль реки Пехорки, которое состоялось во вторник, также приняли участие представители администрации, совета депутатов, общественной палаты горокруга. Юров осмотрел выполненные работы и пообщался с подрядчиками и жителями.

«В прошлом году в рамках комплексного благоустройства городской территории мы начали работы в парковой зоне на улице Солнечная. Жители этого микрорайона (Новый свет – ред.) очень активные. Они участвуют в процессе обсуждения благоустройства микрорайона, решения других проблем, которые здесь возникают. В том числе и по этой территории есть просьба по размещению спортивных турников», – сказал Юров.

Он добавил, что в текущем году планируют начать работы по второму этапу реконструкции парковой зоны на Солнечной улице. В рамках проекта на территории дополнительно обустроят набережную: проложат пешеходные дорожки, установят новые игровые элементы на детской площадке.

«Второй этап реконструкции затронет в том числе и лесную часть, которая здесь находится. Стоимость всех работ по контракту – около 160 миллионов рублей», – отметил Юров.

Ранее глава Балашихи сообщил, что в 2019 году планируют капитально отремонтировать пешеходный мост через реку Пехорку. Там заменят асфальтовое покрытие, парапеты, установят освещение и выполнят другие работы.