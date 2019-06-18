РИАМО - 18 июн. В столичном парке «Митино» открылась бесплатная археологическая фотовыставка, посетители смогут увидеть снимки уникальных артефактов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Ежедневно с 18 июня по 15 июля с 10:00 по 18:00 посетители смогут ознакомиться с авторскими снимками, на которых запечатлены артефакты, найденные археологами в Москве и других городах России. Среди них есть такие уникальные, как фигурка бизона из бивня мамонта времен палеолита, новгородская берестяная грамота XIV века, клад серебряных монет Смутного времени, сохранившийся до наших дней, и другие», – отмечается в сообщении.

Многие находки были отсняты в формате макросъемки из-за небольшого размера. Благодаря этому зрителям удастся разглядеть их в мельчайших подробностях. Некоторые артефакты будут продемонстрированы широкой публике впервые.

Выставка пройдет по адресу: Новотушинский проезд, дом 5, строение 1.