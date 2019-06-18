РИАМО - 18 июн. По предписанию Госинспекции по недвижимости демонтировали незаконные пристройки общей площадью 60 квадратных метров на улице Электрозаводская, владение 29 в районе Преображенское районе Москвы, а арендатора оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Снесены четыре незаконные пристройки к зданию, возведенные без разрешительной документации», - сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Он пояснил, что земельный участок был предоставлен в аренду юридическому лицу под эксплуатацию административного здания, гаража и прилегающей территории под благоустройство. Организация, не имея правовых оснований, самовольно осуществила пристройку четырех объектов площадью свыше 60 квадратных метров, которые использовались в подсобных и хозяйственно-складских целях.

«Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Сумма штрафов составила 510 тысяч рублей», — уточнил глава контрольного ведомства.

В настоящее время нарушение устранено, незаконные пристройки к офисному зданию демонтированы.