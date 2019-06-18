РИАМО - 18 июн. Еще порядка 25 центров оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» планируют запустить в Московской области до конца нынешнего года, сообщил журналистам во вторник министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.

«В этом году 11 офисов («Мой бизнес» - ред.) точно отработают, может быть 20-25 запустим, если будет все хорошо. Но задачу перед собой ставим, что до конца следующего года центры эффективно должны работать в каждом муниципалитете», – сказал Ан.

Он отметил, что первые пилотные центры «Мой бизнес» были открыты в 11 муниципальных образованиях Московской области. Уже за первые две недели работы офисов решили более 130 обращений предпринимателей.

Также в рамках встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с президентом Торговой-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным и президентом ТПП Московской области Игорем Куимовым обсудили первый этап запуска национального проекта поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В офисе «Мой бизнес» любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь необходимый спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса, обратиться за сопровождением инвестпроекта.