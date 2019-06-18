РИАМО - 18 июн. Первые средства на погашение долгов по зарплате на хлебокомбинате в подмосковном Сергиевом Посаде начнут поступать на текущей неделе, полностью долги по зарплате планируют погасить в течение нескольких месяцев, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

С января по июнь текущего года руководство хлебокомбината умышленно не выплачивало заработную плату сотрудникам. В результате общая задолженность составила более 14 миллионов рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил Хромову выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и решить данный вопрос в интересах людей.

«Провели экстренное заседание вместе с генеральным директором, представителем конкурсного управляющего по вопросу того, как не допустить развала предприятия, как сохранить предприятие, с одной стороны, перезапустить производство и начать выплачивать заработную плату. По уже ранее достигнутым договоренностям и срокам все идет согласно плану, в четверг-пятницу ожидается, что первые средства для погашения зарплаты за один месяц начнут поступать», — сказал Хромов.

Он добавил, что со следующей недели при вливании дополнительных денег будет запущен сам завод. Завод должен будет выйти на достаточный объем производства.

«В принципе тот план, который обсужден, достаточно реальный, сегодня вечером встречаюсь с тем инвестором, который должен дать деньги на запуск завода. Думаю, что наша встреча будет плодотворной. Мы со своей стороны, со стороны Московской области, поможем с организацией сбыта, проведением необходимых переговоров с потребителями данного товара. Будем в ежедневном режиме контролировать ситуацию на заводе, чтобы она не ухудшалась», — подчеркнул зампред правительства региона.

Хромов напомнил, что завод был в периметре группы «Настюша», которая в свое время, владея заводом, давала предприятию сырье для производства хлеба. И в то время, как сама группа начала банкротиться, завод остался фактически без хозяина, без потребления и сбыта, что и привело к такой ситуации.

«В настоящий момент есть заинтересованные лица в запуске данного завода. Мы как область и <…> (муниципалитет - ред.) в первую очередь не готовы к тому, что данное предприятие будет уничтожено. Мы будем оказывать любое содействие для того, чтобы оно продолжало работать», — добавил Хромов.

Он пояснил, что инвестором является группа физических лиц - кредиторов данного предприятия, и они заинтересованы в том, чтобы предприятие не потеряло свою стоимость, а стало только лучше.

«Я думаю, по текущей модели, все равно на погашение задолженности уйдет несколько месяцев. Важно, чтобы предприятие запустилось и начала платиться текущая заработная плата», — отметил зампред правительства Подмосковья.

Он заключил, что правительство Московской области поможет запустить данное предприятие и организовать сбыт для того, чтобы долги завода были максимально быстро погашены.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, число работающих на предприятии составляет около 130 человек.