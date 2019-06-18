РИАМО – 18 июн. Ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира станут участниками крупнейшего фестиваля «Цветочный джем», который начнется в столице 20 июня, зарубежные гости вдохновлялись произведениями русской классической литературой и авангардным искусством, создавая свои творения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Москвичи уже с 20 июня будут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

«В основе каждого проекта лежит идея, оригинальная концепция или история. Авторов садов вдохновляли русский авангард, события романа «Мастер и Маргарита», история Шелкового пути и многое другое! Для осуществления своих замыслов им понадобилось 200 тысяч живых растений», – отмечается в сообщении.

С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города.

Кроме того, для посетителей приготовили любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1,5 тысяч замечательных садов.

Впервые фестиваль «Цветочный джем» провели в 2017 году. Тогда конкурсные сады и специальные проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города.

«Сегодня конкурс и фестиваль «Цветочный джем» является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире – как по количеству реализуемых проектов и площади на которой они размещаются, так и по количеству посетителей», – добавляется в сообщении. Концепцией конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна 2019 года стали сады постоянного цветения, а темой конкурсного задания – «Летние сады Москвы». Главная особенность фестиваля нынешнего года в том, что его решили продлить на все лето.

Так, 42 сада, спроектированных финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», «расцветут» в Москве уже 20 июня.

«Они прошли серьезный отборочный тур: всего на участие в конкурсе было подано 260 заявок! Они поступили из 12 стран, включая Италию, Словакию, Грузию, Эфиопию, Францию, Украину, Казахстан», – перечисляется в материале. Для создания садов используют 200 тысяч растений.

«Летние сады Москвы будут цвести, меняя краски, объем и внешний вид, сохраняя декоративность в течение всех летних месяцев и создавая точки притяжения для москвичей и гостей города», – подчеркивается в пресс-релизе.

Членами жюри фестиваля стали авторитетные профессионалы в области ландшафтного дизайна, среди которых – Энди Стеджен (Великобритания), обладатель шести золотых медалей RHS Chelsea Flower Show и двух званий «best in the show»; Йонас Эггер (Швецария), обладатель звания «Лучший ландшафтный архитектор» 2018 года; Марио Боничелли (Италия), архитектор, обладатель многочисленных престижных наград; Вольфтруб Таисия Иосифовна, президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России.

В этом году конкурс «Цветочный Джем» проходит в шести номинациях: пяти профессиональных – «Большой выставочный сад» (площадью от 200 до 400 квадратных метров); «Средний выставочный сад» (площадью от 70 до 100 квадратных метров); «Малый выставочный сад» (30-50 квадратных метров); «Студенческий конкурс проектов» (50-100 квадратных метров).

Новинкой этого сезона станет номинация «Ландшафтный проект на социальных территориях» (площадь садов также составляет от 50 до 100 квадратных метров).

Фестиваль «Цветочный джем» и профессиональный конкурс пройдут на 50 площадках (42 сада, спроектированные финалистами конкурса, откроются уже 20 июня).

«А любительский конкурс, как и в прошлом году, охватит весь город – около 1,5 тысяч площадок», – резюмируется в материале.